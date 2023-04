Marcin Hakiel chwali się kolejną fotką z nową ukochaną. Fani milutko: "Zamieniłeś TICO NA PORSCHE" (FOTO)

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek było jednym z najgłośniejszych w show biznesie. Para co prawda zapowiedziała, że nie będzie komentować swojej decyzji, ograniczając się jedynie do lakonicznego oświadczenia, ale szybko okazało się, że chyba nie do końca uzgodnili pomiędzy sobą plan działania. Po tym, jak Cichopek zniknęła na jakiś czas z mediów społecznościowych, Hakiel zawzięcie opowiadał o swoim życiu prywatnym na Instagramie, a później nawet wybrał się z wizytą do "Miasta Kobiet". Dziś każde z byłych małżonków układa sobie życie u boku nowej miłości. Katarzyna związała się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel z tajemniczą blondynką.