Marcin Hakiel jest już ZARĘCZONY z Dominiką?! Wygadał się w wywiadzie

W życiu Marcina Hakiela w ostatnim czasie niewątpliwie dużo się dzieje. Przypomnijmy, że były mąż Katarzyny Cichopek już wkrótce powróci na parkiet "Tańca z gwiazdami", jako jeden z tancerzy pierwszej polsatowskiej edycji show pod nadzorem Edwarda Miszczaka. Prywatnie Hakiel już od dłuższego czasu układa sobie życie u boku Dominiki i wszystko wskazuje na to, że ich związek kwitnie w najlepsze. Tancerz i jego luba coraz częściej pojawiają się razem na salonach i ochoczo chwalą się swoim szczęściem na Instagramie. Zakochani nie ukrywają, że łączy ich silna więź - niedawno uczcili nawet swoją miłość, robiąc sobie identyczne tatuaże.

Marcin Hakiel zaręczył się z Dominiką? Wygadał się w wywiadzie

Kilka tygodni temu jeden z internautów wprost zapytał partnerkę Marcina Hakiela, czy ona i tancerz są już zaręczeni. Dominika zapewniła wówczas, że ukochany nie poprosił jej jeszcze o rękę. Wszystko wskazuje jednak na to, że od tamtej pory w ich związku sporo się zmieniło - a przynajmniej tak wynika z tego, co tancerz zdradził w najnowszym wywiadzie. Hakiel miał ostatnio okazję rozmawiać z reporterką "Faktu". Podczas wywiadu tancerzowi towarzyszyła jego partnerka z "Tańca z gwiazdami", znana z "Królowych życia" i skazana prawomocnym wyrokiem za sutenerstwo, Dagmara Kaźmierska.

W rozmowie z "Faktem" Kaźmierska wspomniała o swoim programie "Dagmara szuka męża", dumnie ogłaszając, że show doczeka się drugiego sezonu. Po chwili "Królowa życia" zaczęła rozprawiać nad możliwością zaangażowania do programu Marcina Hakiela, zapewniając jednak, że nie będzie jednym z kandydatów, gdyż jest związany z Dominiką. Tancerz w pewnym momencie przerwał jej wywody, sugerując, że on i jego partnerka są już zaręczeni.

Może Hakiela tam weźmiemy na mojego doradcę. Nie szuka męża, bo on ma już Dominikę. To nie będzie mój kandydat na męża - rozprawiała Kaźmierska w rozmowie z "Faktem".

On ma narzeczoną. Super dziewczyna - powiedziała "Faktowi" celebrytka.

Marcin Hakiel jest już zaręczony? Padło pytanie o ślub

W dalszej części rozmowy Kaźmierska zaoferowała, że spróbuje załatwić Hakielowi pracę w telewizji. Reporterka "Faktu" zaproponowała zaś, by ich wspólny program opowiadał o przygotowaniach do ślubu, co Hakiel skomentował krótkim: "Może". Gdy Kaźmierska zasugerowała, że mogłaby być doradczynią tancerza, ten odparł: