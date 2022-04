Marcin Hakiel kusi zdjęciem GOŁEJ KLATY, dywagując przy okazji nad sylwetką: "Chyba muszę trochę przytyć" (FOTO)

Dziwnie 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ciężko oceniac rozstanie ludzi, których się nie zna. Jak patrzę na zdjęcia i posty tego pana, mam ciagle to samo skojarzenie. Taki on biedny, skrzywdzony, wychudzony. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, ze to jest jakieś toksyczne. Wyglada jak dziecko porzucone przez matkę. Czyżby Katarzyna robiła za żonę, matkę i ojca w tej rodzinie? Bo tak to wyglada. Tak na nią szczujecie, a może ona odeszła uczciwie, bo nie dała rady być wiecznie ta jedyną osoba w związku, która zarabia, robi zakupy, ogarnia szkole dzieci, bilety i hotele na wakacje. Ja znam takie związku i naprawdę się nie dziwie, ze ktoś w końcu pasuje. Bo chce mieć obok siebie partnera, a nie kolejne dziecko, które trzeba obsłużyć. Nie wiem, jak jest w tej sytuacji. To moja czysta hipoteza. Miałam kiedyś chłopaka, który był taki biedny i zrozpaczony po rozstaniu. A ja przeżyłam tez to mocno, ale szybko się zorientowałam ze byłam zwyczajnie wykorzystywana, przyczepił się jak huba wymagał ciągłej opieki, ogarniania życia za niego.