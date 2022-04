Marcin Hakiel odpowiada na zarzuty internautów o udawanie SUPER MAŁŻEŃSTWA na Instagramie

Choć z początku odpowiedzi aspirującego instagramera były nieco zagadkowe, a imię Cichopek nie pojawiało się bezpośrednio w jego odpowiedziach, aktualnie tancerz nie ma oporów przed otwartym wspominaniem eksmałżonki . Potrzebę wylewnego uzewnętrznienia się dobitnie potwierdziły wielkanocne relacje Hakiela , który, w przeciwieństwie do gwiazdy "M jak miłość" , święta spędził w Polsce. We wpisie Marcin podzielił się archiwalnymi fotografiami , na których z uśmiechem na ustach kroją swój weselny tort.

"Wspominki" w mediach społecznościowych stały się permanentnym elementem instagramowego konta 38-latka. Co prawda w ostatniej rundzie pytań i odpowiedzi znalazło się kilka tematów nienawiązujących do marcowego zerwania, jednak wielu ciekawskich internautów zachęciło Hakiela do małżeńskich zwierzeń.

Nie, czemu miałbym to robić? To jest moja przeszłość, nie wstydzę się jej - napisał, po czym dodał, że "wspomnienia są magiczne i trzeba dziękować za to, co się przeżyło".