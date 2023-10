Marcin Hakiel opisuje (?) na Instagramie nowy związek: "Dobry seks, zero stresu,...". Wspomniał też o eks. Odważnie?

Marcin Hakiel w odważny sposób nawiązuje do relacji z nową partnerką

Marcin postanowił pójść za ciosem i podgrzać atmosferę wokół nowego związku. W niedzielę udostępnił na instagramowym profilu umieszczane często na T-Shirtach hasło "Good Sex. No Stress. One Boo. No Ex. Small Circle. Big Checks" stanowiące słowa refrenu piosenki "Good Sex" amerykańskiego muzyka nagrywającego pod pseudonimem Your X Lover. Pod zdjęciem z cytatem oznaczył profil Dominiki.