Marcin Hakiel opublikował nowe zdjęcia, a fani zaniepokoili się jego wyglądem: "Wyglądasz na smutnego". Tancerz ODPOWIEDZIAŁ

Gostek 9 min. temu

Kurcze, przystojny, miły facet, jak ta Kaśka mogła go zamienić na kogoś kim się na chwilę zafascynowała, tu nie ma prawdziwych uczuć, tylko Marcin szczerze ją kochał, będzie żałować, to kwestia czasu.. Znam to z autopsji..