Marcin Hakiel pokazał czułe AMORY z nową ukochaną. "Potwierdzam" (FOTO)

Akurat jestem z kimś w relacji. Ja jestem starej daty, mam 40 lat, więc mnie nie interesują... Okej, jak byłem singlem, to gdzieś tam na imprezach coś się przydarzyło, ale dla mnie jakby... (...). Tylko że ja mam 40 lat i mnie za bardzo nie interesuje poznawanie, co wieczór kogoś innego. Szukam jakiejś relacji, fajnie jakby się ona jakoś ułożyła w miarę normalnie. I tyle. (...) Szukam, żeby coś poczuć, a nie tylko na przysłowiową kolację ze śniadaniem. Nie interesuje mnie to" - tłumaczył Hakiel.