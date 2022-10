Marcin Hakiel PRZERYWA MILCZENIE po ujawnieniu romansu Cichopek i Kurzajewskiego! "MARZĘ, żeby to się uspokoiło"

Anna 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Dla mnie to wszystko jest nienormalne. Żona go zostawiła, tym samym pokochała w ramiona i. Ej, ale on też ma rozum i wie, że to cudzołóstwo. Tyle, że nie chwali się zdjęciami z Jerozolimy. M gdzieś czy shejtujecie. Prawdę pisze.