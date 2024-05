Marcin Hakiel PRZERYWA MILCZENIE w sprawie Dagmary Kaźmierskiej! Mówi, czy wciąż pozostają w kontakcie (WIDEO)

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 104 11 Odpowiedz

W sumie, to facet nie miał wielkiego wyboru. Dali mu tę osobę jako partnerkę do tańca i tyle. Jego zadaniem było tańczyć z nią i za to dostawał pieniądze. Pewnie mógł odmówić, ale żyć z czegoś trzeba a tu dziecko w drodze, więc każdy grosz się liczy