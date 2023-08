Marcin Hakiel ROZSTAŁ SIĘ z partnerką! Znajomy Dominiki ujawnia: "Nie jest jej łatwo"

Życie uczuciowe Marcina Hakiela w ostatnim czasie ponownie stało się obiektem zainteresowania mediów. Przypomnijmy, że po rozstaniu z Katarzyną Cichopek tancerz układał sobie życie u boku tajemniczej Dominiki. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak plotki, jakoby związek pary zdążył już przejść do historii. Wiele wskazuje również na to, że ostatnio Hakiel spędza wolny czas w towarzystwie Magdaleny Stępień. Niedawno tancerz i niedoszła top model chwalili się w sieci spotkaniem z tym samym dzieckiem, celebryta pokazał też ujęcie, na którym w lustrzanym odbiciu można było dostrzec kobietę przypominającą Stępień. Sami zainteresowani nie potwierdzili jeszcze, czy łączy ich bliższa znajomość. Ostatnio oboje zamieścili w sieci jednak wymowne wpisy.

Marcin Hakiel rozstał się z ukochaną? Znajomy Dominiki komentuje plotki

Choć wcześniej tancerz dość chętnie udostępniał w sieci zdjęcia w towarzystwie ukochanej, w ostatnim czasie Dominika przestała pojawiać się na jego instagramowym profilu. Wielu internautów w komentarzach pod ostatnim postem celebryty zaczęło sugerować, że on i jego ukochana nie są już razem. Sam tancerz nie zdecydował się jednak odnieść do wspomnianych spekulacji, a zapytany przez Pudelka o rozstanie, odmówił komentarza.

Teraz media obiegły nowe doniesienia na temat relacji Hakiela i jego byłej (?) partnerki. Świat Gwiazd dotarł do anonimowego znajomego Dominiki, który poinformował, że para faktycznie zdążyła się już rozstać. Informator serwisu stwierdził również, że to właśnie kobieta miała zakończyć ich relację.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Kurzopki" modernizują dom! Nie zamieszkają w nim sami

Tak to prawda. W Krotoszynie nie było tajemnicą, że są parą, ale dziś Dominika milczy na ten temat. To ona podjęła tę decyzję, bo Dominika to bardzo odpowiedzialna i myśląca o przyszłości kobieta (...) - twierdzi źródło Świata Gwiazd.

Informator serwisu zasugerował, że Dominika podchodziła do związku dość ostrożnie. Znajomi mieli nawet pytać kobietę, dlaczego nie zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy, ta zaś odpowiadała, że chce poznać Hakiela nieco lepiej. Źródło Świata Gwiazd zdradziło także, że jeśli związek Dominiki i Marcina się zakończył, ze strony kobiety z pewnością była to przemyślana decyzja.

Informator serwisu wyjawił również, jak po rozstaniu wyglądają relacje Hakiela i jego byłej partnerki. Znajomy kobiety zdradził serwisowi, że ta chciała budować z Marcinem rodzinę, jednocześnie jednak miała na uwadze ryzyko, że ich relacja może się nie udać. Źródło serwisu twierdzi, że byłej ukochanej Hakiela obecnie nie jest łatwo. Zapewnia jednak również, iż tancerz i jego była pozostali w dobrych relacjach.

Nie jest jej łatwo, ale na szczęście chroniła swoją prywatność i dzięki temu może uniknąć hejtu i niezdrowej sensacji. Na razie nie zanosi się na to, bo Marcin i Dominika zostali przyjaciółmi - twierdzi informator Świata Gwiazd.

Jeśli zaś chodzi o Hakiela, to według źródła serwisu po rozstaniu miał on "rzucić się w wir nowych znajomości", co ponoć martwi jego znajomych.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.