Marcin Hakiel ujawnia, jakie relacje z jego dziećmi ma nowa ukochana i uspokaja: "Z synem słuchają podobnej muzyki" (WIDEO)

Rwtwt 55 min. temu

Z panią z kolejnego tygodnia będzie ich łączyć wspólne rysowanie, a z panią za miesiąc - robienie fryzur. Jak ktoś jeszcze raz napisze, że to przez Kaśkę, to uprzedzam: ona od tego ponad roku jest z jednym facetem, w stabilnym związku, z którym nie komentują byłych (niezbyt zdrowych na umyśle) partnerów. Nie od razu poznali swoje dzieci, dopiero jak się upewnili, że to coś poważnego. A co robi on? Czy jej zdrada (choć on ją zdradzał wcześniej) usprawiedliwia to, co on robi? Po co zapoznawać dzieci po tygodniu znajomości? Dzieci też się przyzwyczajają, budują więź, a jak tacie znów nie wyjdzie związek pod publiczkę, jak znów poszuka innej, byle o nim gadano, to dzieci się wycofają - zdrowe to nie jest, po co dzieci w to miesza?