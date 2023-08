Marcin Hakiel wpatruje się w Bałtyk po rozstaniu z "tajemniczą" Dominiką. Wybór piosenki MÓWI WSZYSTKO (FOTO)

W swoim pierwszym wywiadzie z mediami "tajemnicza" Dominika, dotychczasowa partnerka Marcina Hakiela , potwierdziła, że jej związek już się zakończył. Kobieta przyznała przy okazji, że na chwilę obecną nie utrzymuje kontaktu z Hakielem . Wcześniej media spekulowały, że to właśnie ona podjęła decyzję o odejściu, chociaż w jej własnych słowach nie znaleźliśmy na to potwierdzenia. Możemy jedynie przypuszczać, jak na chwilę obecną czuje się z tym wszystkim Marcin.

Wymowna reakcja Marcina Hakiela

Dużo ciekawiej prezentuje się natomiast wybór muzyki na podkład do krótkiego klipu, na którym widzimy jedynie spokojną taflę Bałtyku. Nostalgiczne brzmienia to kompozycja grupy ODESZA, a dokładniej mamy tu do czynienia z ich utworem The Last Goodbye, czyli na polski "ostatnie pożegnanie". Auć...