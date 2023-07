Marcin Hakiel wrzucił zdjęcie. W lustrzanym odbiciu Magdalena Stępień (FOTO)

Życie uczuciowe Marcina Hakiela już od dłuższego czasu jest obiektem zainteresowania mediów. Przypomnijmy, że po rozstaniu z Katarzyną Cichopek tancerz odnalazł szczęście u boku tajemniczej Dominiki. Jeszcze do niedawna wydawało się, że nowa miłość celebryty kwitnie w najlepsze. Hakiel przestał jednak publikować zdjęcia z partnerką i jak na razie nie skomentował plotek o rozpadzie związku. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że zaczął spotykać się z Magdaleną Stępień.

Choć Hakiel i Stępień odmówili Pudelkowi komentarza w sprawie rzekomego romansu, w sieci nie brakuje dowodów, że tych dwoje może łączyć coś więcej. W weekend zarówno tancerz, jak i celebrytka publikowali w instagramowych relacjach kadry z podróży do Gdańska. Jakby tego było mało, w miniony weekend obydwoje chwalili się w sieci ujęciami ze spotkania z pewną blondwłosą dziewczynką. Hakiel udostępnił wówczas na InstaStories zdjęcia ze wspomnianym dzieckiem podpisane hasztagami "z kumpelą" i "razem lepiej". Stępień zamieściła zaś fotografię z przyjaciółką oraz tym samym maluchem.

Marcin Hakiel podsyca plotki o romansie z Magdaleną Stępień? Opublikował wymowne zdjęcie

W poniedziałek Stępień i Hakiel po raz kolejny podsycili plotki o łączącej ich zażyłości. Wszystko za sprawą pewnego zdjęcia, którym tego dnia tancerz pochwalił się na InstaStories. Po południu 40-latek opublikował fotografię, na której widać, jak uśmiechnięty od ucha do ucha pozuje w towarzystwie dwójki przyjaciół. Choć na fotografii uwieczniono jedynie Hakiela i dwóch innych mężczyzn, okazuje się, że w momencie jej wykonywania w pobliżu znajdowało się więcej osób. Jeden ze znajomych tancerza do zdjęcia zapozował bowiem z lustrem, w którym można dostrzec odbicie kobiety do złudzenia przypominającej... Magdalenę Stępień.