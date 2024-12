Marcin Hakiel z ukochaną ujawnili imię syna. W komentarzach poruszenie: "Co za KRZYWDA dla dziecka". Dominika już zdążyła zareagować

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek próbował na nowo odnaleźć szczęście w miłości. Już od jakiegoś czasu tworzy udany związek z Dominiką Serowską. Zakochani chętnie chwalą się wspólnymi chwilami, które obfitują w szczęście.

Marcin Hakiel wraz z ukochaną mają ogromny powód do radości. W grudniu na świat przyszedł ich pierwszy syn, który od razu skradł serca rodziców. Na Instagramie co rusz pojawiają się nowe zdjęcia chłopca, a sami zainteresowani w końcu zdradzili, jak mu dali na imię. Wywołało to niezłą burzę.

Imię syna Hakiela wywołało burzę w sieci

Z nowego posta na Instagramie Dominiki Serowskiej dowiadujemy się, że młody Hakiel otrzymał urocze imię - Romeo. Nie wszystkim jednak przypadło do gustu. W komentarzach szybko pojawiły się głosy, że świeżo upieczeni rodzice skrzywdzili chłopca.

Śliczny chłopczyk i dużo zdrówka dla was. Ale, że Romeo? Trochę przesada z tymi imionami; Co to za imię?; Krzywdzą dziecko, myśląc o sobie; Romeo?; O mamo, co za krzywda dla dziecka - czytamy w komentarzach.

Na ostatni z nich Serowska zdecydowała się odpowiedzieć.

Krzywdą jest imię, które ma 90% populacji - stwierdziła partnerka Marcina Hakiela, wbijając tym samym szpilę komentującej.

Serio? Romeo? Z wiosek mamusie tak nazywały swoje dzieci. Dżesika, Brajanek, a tu Romeo - pisała inna.

Byli też tacy, którym Romeo przypadł do gustu.

Śliczne imię. A jeśli druga będzie córeczka? To na J?; Śliczny chłopiec o cudownym imieniu; Gratulacje. Piękny chłopczyk. Dużo zdrówka. Romeo - piękne. Niech się zdrowo chowa; Wow co za piękne imię; Gratuluję. Imię śliczne... Idealnie pasuje do aniołka. Zdrowia dla was - pisali inni.

