Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję "The Voice Kids". Dziś zaskakuje DOROSŁYM wizerunkiem (ZDJĘCIA)

Nie ma wątpliwości, że format "The Voice Kids" otworzył młodym artystom drogę do błyskotliwej kariery. Wystarczy tylko spojrzeć, jak rysuje się dziś przyszłość Roksany Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji programu, czy Sary James, która niedawno miała okazję występować przed amerykańską publiką w "America's Got Talent".