Marcin Mroczek gorzko o zarobkach w "M jak Miłość": "Nie pędzi to tak jak INFLACJA"

I choć serialowy Piotr Zduński nie ma w swoim emploi zbyt wielu ról, na brak funduszy bynajmniej narzekać nie może - we wrześniu 40-latek sprawił sobie drugi dom, który wyniósł go okrągły milion złotych.

Marcin związany z serialem od przeszło dwóch dekad, nic więc dziwnego, że aktor zdążył się przyzwyczaić do grania w tasiemcu i ciężko mu sobie wyobrazić jak to będzie, gdy "M jak Miłość" dobiegnie końca. Gdyby tak się jednak stało, celebryta ma już plany na przyszłość, które zamierza wcielić w życie. Okazuje się, że priorytetem będzie dla niego teatr.

22 lata minęło w tym roku. Szmat czasu - stwierdził. Więcej niż połowa mojego życia. Co roku wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak długo jeszcze będzie emitowane "M jak Miłość". Wszyscy lubimy tam pracować, kochamy tę pracę i nie ukrywam, że przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest. Jeżeli skończy się "M jak Miłość", to mam kilka fajnych projektów teatralnych, i to też daje mi taki rozwój aktorski. Kilka dni temu mieliśmy premierę "Ślubu Doskonałego", dubluję się tam razem z Rafałem, to była taka pierwsza, duża teatralna rola, cieszę się, że premiera się udała. Ale mam nadzieję, że "M jak Miłość" będzie jak najdłużej nas cieszyła.