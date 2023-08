Marcin Mroczek razem z żoną wyprawili 6-letniemu synowi HUCZNE URODZINY. Na bogato? (ZDJĘCIA)

NaNormalnie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 104 2 Odpowiedz

Jakies dziwne to przyjecie, jak na Polsko- celebryckie standardy. Dzieciaki zaprosili i dali im skakac i sie bawic do woli….hmm a gdzie metrowe torty z masa z marcepanu ktore wygladaja bardziej plastikowo niz lalka Barbie ?? Powinno byc jak na przyjeciach influencer, same kolezanki mamy i wszytsko pod sweet focie. Na powaznie to gratuluje norlanych urodzin, dostosowanych do wieku dziecka