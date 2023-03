Marcin Mroczek z żoną Marleną relacjonują rodzinne wakacje w Kenii! "Dzień w RAJU" (ZDJĘCIA)

Mraczek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Leciałem raz na wczasy samolotem z jednej strony Mroczek z drugiej strony koreańska rodzina z dwójką małych dzieci w pełnych pampersach, 5 godzin lotu bez zmiany pampersa, obora to mało powiedziane , ale wiecie co powiem, mroczek przebił tą ciężką koreańską rodzinę x3, chodził, nażekał, zawracał duszę pilotowi, wymuślał jakieś rebusy stewareasom z napojami , i widać było że jest zdenerwowany że wszyscy udawali że go nie znają i nikt nie prosi go o autograf, w autobusie z samolotu jak robił cyrki ludzie poprosili go żeby nie gwiazdożył bo nikogo to nie interesuje, zwykły ćwierćwałek i tyle w temacie.