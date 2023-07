Marcin Mroczek zabrał synów na przejażdżkę starym autem. W komentarzach afera: "Serio? Bez fotelików I BEZ PASÓW?!" (WIDEO)

LANDRYNKA 21 min. temu zgłoś do moderacji 82 7 Odpowiedz

Wychodzi na to, że ja żyłam w patologicznych czasach. Dzieci nie jeździły w fotelikach, zapięte pasami, na dwór wychodziły bawić się z kolegami bez telefonu na szyi i rodziców za plecami, za to z pękiem kluczy na szyi, do szkoły chodziłam nikt mnie nie podwoził, a miałam do niej daleko...