Marcin Prokop GASI internautę, który nazwał go CWANIAKIEM Z KASĄ: "Dlatego masz w życiu pod górkę, SIEROTKO"

neuronek 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Akurat Prokop jako jeden z nielicznych w tej całej zginiźnie telewizyjnej nie ma żadnych pleców z czasów PZPR i SB tak jak Węglarczyk, Kraśko czy Rusin. Nie ma też żadnych pleców z czasów przemian ustrojowych gdzie cwaniactwo typu Kluczyk "dorobiło się" milionów. Pochodzi z chomiczówy, jego rodzicom się nie przelewało, do wszystkiego doszedł sam od zera. Pretensje do niego to jak do garbatego, że ma proste dzieci. Znam dobrze ten ból, bo u mnie też każdy teraz widzi, że powodzi mi się jako lekarce ale że studia były ciężkie i zarobilam na nie sama, bo w domu była bida aż piszczało to tego nie widzi nikt. Widzą tylko efekt końcowy, gdy już mam 33 lata, tytuł specjalisty i faktycznie, wreszcie teraz dobrze zarabiam, a że młodość spędziłam od rana do nocy w książkach i w każde wakacje grałam na skrzypach na ulicach miasta, na weselach albo w knajpach do kotleta nieraz do nocy, aż padałam na pysk albo też jeździłam na opiekę do Niemiec to tego nikt już nie pamięta.