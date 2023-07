Marcin Prokop kąśliwie komentuje rzekome zwolnienie z "Mam Talent": "Musicie się pożywić szołbiznesowym PLANKTONEM w rodzaju mojej osoby"

Marcin Prokop komentuje doniesienia o rzekomym zwolnieniu z "Mam Talent"

Bomba informacyjna została zrzucona, więc przyszedł czas na reakcje samych zainteresowanych. Pierwszy do odpowiedzi wyrwał się Marcin Prokop, który już skomentował sprawę we wpisie na facebookowym profilu. Na początku drwiąco odniósł się do kilku z ostatnich publikacji na własny temat, twierdząc, że "wystawiono mu walizki za drzwi" i "wyrzucono go z "Mam Talent"".