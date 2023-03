Marcin Prokop ma łupież?! Dziennikarz ujawnia prawdę (Wideo)

Warto wiedzieć, że podczas pielęgnacji skóry głowy mikrobiom potrzebuje ochrony. Czym właściwie jest mikrobiom? To bariera, która pomaga chronić i utrzymywać skórę w zdrowiu i dobrej kondycji. Zburzenie równowagi mikrobiomu może prowadzić do zaczerwienień, przetłuszczania się i wysuszania skóry, a nawrót łupieżu powinien być dla nas sygnałem, że równowaga mikrobiomu została "zachwiana". Dlatego warto stosować szampon regularnie, by nie dopuścić do takiej sytuacji. Formuła Head & Shoulders Microbime Balance jest wzbogacona o kompleks aktywnych multiwitamin: B3, B5 i E, dzięki którym jest niezwykle delikatna dla skóry głowy i przywraca jej optymalny poziom nawilżenia oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną naskórka.