Marcin Prokop wypowiedział się na temat choroby Tomasza Jakubiaka. Poruszająca odpowiedź kucharza: "Jakbyś przeniknął moje myśli"

Marcin Prokop wypowiedział się o Tomaszu Jakubiaku. Kucharz zareagował

Kucharz może liczyć nie tylko na wsparcie bliskich czy fanów, ale również kolegów oraz koleżanek z branży. W mediach już wielokrotnie pojawiały się wypowiedzi gwiazd, które nie ukrywały swojego poruszenia chorobą kolegi. Do tego grona dołączył ostatnio także Marcin Prokop , który w programie " Autentyczni " wyznał, że sam pewnie miałby problem, aby znaleźć w sobie tyle siły do walki o zdrowie.

Patrząc, jak człowiek, który zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem. Zawsze ciepły, gorący wręcz, przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. Jak on nagle niknie w oczach, jak gaśnie, jak jego życie się zmieniło, to ja myślę, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić jak on — stwierdził Marcin.