Marcin Wrona z TVN KOMENTUJE doniesienia mediów o rozwodzie

Czytam, że zostawił matkę dzieci, że do młodszej itp. A mi się marzy, żeby mnie mąż zostawił. Chciałabym się rozwieść, aleee po pierwsze dziecko, kochane najdroższe, to wlanie dla dziecka jestem w tym domu. Ale on jest dobrym ojcem i jest tez związany z dzieckiem. Nie mogę ich sobie zabrać. Mamy kredyt- to akurat sytuacja do rozwiązania. Od paru lat żyjemy jak współlokatorzy, jeszcze tacy, którzy się nie lubią. Mąż mnie oszukał, on nie potrzebuje miłości, czułości rodziny, bardziej jest zwolennikiem jej posiadania niż życia niej. Wszyscy widzą o fajna rodzina itp. Maż nigdy nie miał miłości, w domu była rywalizacja i zimny chów. Przenosi to na mnie, nie na dziecko, na mnie. Ja już przywykłam, był już pisany pozew, ale zagroził, że będzie chciał opieki naprzemiennej, a ja umarłabym gdybym dziecka nie miała chociażby jedną noc. Dlatego tkwię w tym gó...ie. Dla dziecka, 4 letniego dodam. Kocham najmocniej na świecie, tylko boję się, ze jak bedzie starsze, to wrzyga mi ten udawany dom. Ja juz chyba przeszłam wszystkie etapy, złość, depresja, doly, góry, ta bezradnosć, ze nic nei mogę, a on na nic się nie godzi. Rozwodu nie chce, bo jemu tak dobrze, bo to dla niego normalne. A ja ja jak nie zwariuje, to będę cieszyśc się szczęściem mojej córki i to bylo jest i będzie najważniejsze <3