Marek Papszun to potencjalny kandydat na nowego trenera polskiej reprezentacji. Kim jest jego żona?

Po niedzielnym meczu z Albanią szanse polskiej reprezentacji na awans do Euro 2024 znacznie stopniały. Wciąż nie milkną echa po wyjątkowo rozczarowującym spotkaniu, które Biało-Czerwoni zakończyli wynikiem 0:2 . Kapitan drużyny, Robert Lewandowski, wyznał po meczu, że "ma do siebie żal" i bierze na siebie odpowiedzialność za porażkę.

Nie da się ukryć, że kibice są wyjątkowo zawiedzeni ostatnimi popisami Biało-Czerwonych na murawie. Szczególnie, że kiedy w styczniu tego roku ogłoszono, iż trenerem reprezentacji zostaje Fernando Santos , nadzieja na sukces nieco wzrosła. Niestety, jak się okazało, Portugalczyk nie poradził sobie z powierzonym mu przez PZPN zadaniem. Choć na konferencji przyznał, że nie zamierza poddać się do dymisji , to wielu internautów utwierdziło się w przekonaniu, że jego dni w roli selekcjonera polskiej reprezentacji są już policzone .

Marek Papszun zastąpi Fernando Santosa? "Jeszcze jest selekcjoner na stanowisku"

To dywagacje. Trudno powiedzieć. Wiele razy byłem o to pytany. Nie będę tego komentował. Jest jeszcze selekcjoner na stanowisku. Dopóki będzie powinniśmy wszyscy go wspierać i drużynę. Kibice i ja nie jesteśmy zadowoleni, delikatnie mówiąc - tłumaczył.

Kim jest żona Marka Papszuna? Trener wielokrotnie dziękował jej za wsparcie

Praca trenera wymaga dużo poświęcenia, wyrzeczeń i tak też jest w moim przypadku. Gorące podziękowania dla mojej rodziny, córki Aleksandry, mamy Janiny i przede wszystkim mojej wspaniałej żony Małgorzaty. Bez niej nie byłoby mnie w tym miejscu. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale praca jest na pierwszym miejscu i jest to jej osobistym kosztem. Dziękuję ci żono, że to tolerujesz i w takich momentach, jak ostatnio, gdy byłem w Turcji i usłyszałem w słuchawce, że znowu mnie nie ma, a tutaj wszystko się wali, ja wiem, że to ogarniasz - mówił ze sceny Marek Papszun.