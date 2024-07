Margaret, Brodka i "Rosalie." mają wspólne... wakacyjne plany. Jakie?

I ciężko się z tym nie zgodzić. Kawałek wprowadza nas w świat młodości, łobuzerstwa i odważnych brzmień. To jednak tylko przedsmak tego, co czeka nas na tej muzycznej uczcie. Do głównego składu dziewczyńskiego BABIEGO LATA dołączą również festiwalowe Damy – wśród nich m.in. Beata Kozidrak, Paulina Przybysz, Natalia Szroeder i wiele innych ikon polskiej muzyki. Ze sceny usłyszymy takie hity jak "Jezioro szczęścia", "Genie In a Bottle", "Orła cień" czy "Milkshake".