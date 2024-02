Margot Robbie BEZ SZANS na Oscara za rolę w "Barbie". Tak skomentowała decyzję Amerykańskiej Akademii Filmowej

Jerunie szok 15 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Ameryka to jednak Stan umysłu. Oskary za jakis badziewny filmik o lalce I jej przydoopasie. Ani on ,ani ona, ani reżyserka ...żadnej nominacji do oskara. Zmieniaja kulture czego? Amerykañskiego kultur " plastic fantastic" ? Spojrzcie na Cardi B.,kardiszjanki,bijonse itd co ta Margot pie#doli?