Margot Robbie w roli Barbie i Ryan Gosling jako Ken w kowbojskich stylówkach przechadzają się po planie nowego filmu (ZDJĘCIA)

Kola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 213 5 Odpowiedz

Ona jest prześliczna. W dodatku taka normalna, niezmanierowana. Idzie na ściankę i jest sobą, nie pozuje jak inne gwiazdy, po prostu się uśmiecha, nie dba o to czy wystarczająco gwiazdorsko wyjdzie na zdjęciach. Była idealnym wyborem do roli Sharon Tate, bo daje podobny 'vibe' kobiety przepięknej i utalentowanej ale też normalnej, nie wywyzszajacej się . A co do Barbie to mi się z Barbie najbardziej kojarzy Paris Hilton