Maria Jeleniewska spotkała się z Seleną Gomez. Zdradziła, jaka gwiazda jest naprawdę (ZDJĘCIA)

Monika 34 min. temu

Do czego świat zmierza... Publikujesz coś w necie, ludzie to czytają, obserwują tylko to co robisz, sprzedajesz swoje życie i zarabiasz na tym hajs. Nie musisz nic umieć , ważne by było interesujące. I jak te dzieci mają się uczyc, zdobywać wiedzę jak widzą, że bez wykształcenia można taką kasę zarabiać? A kto nad będzie leczył, bronił, naprawiał samochody, budował drogi, mosty, przetwarzał żywotność aby była zdatna do jedzenia? Ten świat zginie dopóki będzie promować nieróbstwo tiktokerow.