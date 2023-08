Maria Sadowska i młodszy od niej o prawie 10 lat Adrian Łabanowski świętują 6. ROCZNICĘ ślubu: "Wciąż nam GORĄCO"

Ich historia miłosna zaczęła się w 2007 roku na festiwalu reggae w Ostródzie. Sadowska wspomina, że gdy pierwszy raz się zobaczyli, "czas dookoła zwolnił i było jak w filmie". Początkowo zakochani żyli na odległość - Sadowska w Warszawie, a Łabanowski w Krakowie. Dla ukochanej muzyk przeprowadził się do stolicy, a trzy lata później doszło do zaręczyn.

Zaprowadził mnie na wzgórze nad jeziorem, wręczył mi łopatę i kazał kopać. To było podejrzane, bo jest dżentelmenem, co uwielbiam. Zdziwiona, wykopałam skrzynkę, w której było kilka mniejszych. W ostatniej znalazłam pierścionek. Wtedy on padł na kolana, a zza chmur wyszło słońce! - opowiadała piosenkarka na łamach "Pani".