Maria Sadowska o Eurowizji: "Żałuję, że Justyna nie pojechała". Ujawniła, jak Steczkowska potraktowała ją w garderobie (WIDEO)

I tyle! 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

O co wam chodzi z tymi wynikami? Artyści wzięli udział w konkursie, Luna miała najwięcej punktów, Steczkowska na drugim miejscu - oceniało jury i dobrze, bo naród by wybrał kolejne Kleosie... Wygrała, jedzie - co będzie, to będzie, mamy się dobrze bawić i tyle. Ale no jak zwykle ludzie muszą pomarudzić, pohejtować, bo dzień bez hejtu dniem straconym. Dobrego wieczoru!