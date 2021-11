Maria Sadowska STAJE W OBRONIE Barbary Kurdej-Szatan: "Jestem z tobą. NIE DAJ SIĘ!"

Wpis Barbary Kurdej-Szatan nie umknął też uwadze rodzimych celebrytów. Niedawno jej słowa ostro skomentował Krzysztof Stanowski, do sprawy (nieco łagodniej) odniosła się również Maffashion. W środę do medialnej dyskusji dołączyła Maria Sadowska. Piosenkarka i reżyserka zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym ubolewała nad obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Przy okazji otwarcie stanęła w obronie Kurdej-Szatan.

Kryzys Humanitarny na granicy trwa. My tu sobie siedzimy bezpieczni, zadowoleni, syci i ogrzani - tam ludzie umierają na mrozie. Są zdesperowani. To mogliśmy być my! To byliśmy MY jeszcze niecałe 80 lat temu, gdy też uciekaliśmy przed wojną i głodem. Specjalnie zamieszczam to piękne zdjęcie, bo wiem, że ono będzie się lepiej "klikać" niż zdjęcie uchodźców w lesie. Poza tym pochodzi z nie tak dawnych czasów, kiedy dało się jeszcze spać spokojnie (...) - napisała Sadowska, po czym poleciła fanom śledzenie profilu działającej na granicy aktywistki.