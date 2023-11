Maria Seweryn GORZKO o samotnym macierzyństwie: "Mężczyźni nie mają problemu, by wychowanie dziecka zostawić kobiecie"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Z jednej strony pamiętam jakie obrzydzenie co do wyboru partnera budziła Maria Seweryn, wszyscy ostrzegali przed pakowaniem się w beznadziejny związek więc jej aktualne żale są absurdalne. Z drugiej strony to co mówi o łączeniu kariery z wychowaniem dzieci jest prawdą. Relacje rodzinne są spychane na margines ponieważ PKB państwa i dochody koncernów są najważniejsze więc pod hasłem feminizmu lansuje się teraz obraz, że każda kobieta musi przede wszystkim pracować, nie może tylko musi, bo inaczej jest obrażana jako leń, obibok, kura domowa. Jednocześnie nie ma żłobków, przedszkoli, szkoły nie zajmują się przecież wychowywaniem, program podręczników ma co najwyżej kształtować wyborców a nauczycieli nie interesują uczniowie bo to bachory za które im nie płacą...