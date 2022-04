Maria Szarapowa jest w ciąży! (FOTO)

Fajnie! 1 godz. temu zgłoś do moderacji 302 8 Odpowiedz

Zazdroszczę jej tego czasu teraz, tak pozytywnie :) ma kupę kasy, przystojnego chłopaka, dzidziusia w drodze, może beztrosko korzystać z życia i niczym się nie martwić. Zdjęcie nad oceanem to czad. Każda z nas chciałaby tak oczekiwać na dziecko :) a nie praca do ostatniej chwili, czekanie w kolejkach do lekarza, kredyty, finansowe dylematy, strach o siebie i dziecko.. ehh. Powodzenia Maria!