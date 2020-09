Mariah Carey wciąż neguje egzystencję Jennifer Lopez: "NIE ZNAM"

Gość 35 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Mottola zastąpił Mariah inną latynoską "gwiazdą", ona się chyba Thalia nazywała. Też się z nią ożenił i w sumie była nawet trochę do Mariah podobna. Różnica między nimi wszystkimi i Mariah jest taka, że Maria jest artystką: sama pisze teksty i komponuje muzykę do większości swoich utworów, a te wszystkie inne "gwiazdki" to rzemielśniczki, one tylko odtwarzają cudze pomysły, jedne robią to lepiej inne gorzej. Mottola, gdy odkrył Mariah, wiedział że ma do czynienia z niezwykłym talentem i wiedział że ona i tak się przebije z nim czy bez niego, więc tak naprawdę to on ją wykorzystał. Niestety, ten związek nie miał dobrego wpływu na psychikę Mariah i do dzisiaj się z tym nie może uporać.