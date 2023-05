Marian Lichtman o grobie Krzysztofa Krawczyka: "Jest źle traktowany. To jakaś DYSKOTEKA"

Marian Lichtman o Krzysztofie Krawczyku. Jak często odwiedza jego grób?

Nasz reporter zapytał Mariana Lichtmana, czy często odwiedza grób Krzysztofa Krawczyka. W odpowiedzi muzyk wyznał, że nie zdarza mu się to zbyt regularnie, gdyż chce uniknąć spotkania z pewnymi ludźmi. Wyraźnie dał do zrozumienia, iż ma na myśli żonę muzyka i jego menedżera.

Nieczęsto [odwiedza grób - przyp. red.], dlatego, że tam jest duże zagęszczenie ludzi, którzy przychodzą. Wiadomo, kto, nie chcę na nich się natknąć. Ludzi, którzy robią krzywdę Igorowi Krawczykowi. (...) Nie to, że oni mają prawo przychodzić, bo to przecież mąż jest, żona, menadżer. Mnie się wydaje, że dopiero zaczniemy przychodzić, jak ta sprawa się skończy - wyjaśnił nam Lichtman.

Marian Lichtman o grobie Krawczyka. "To jakaś dyskoteka"

Zapytaliśmy również Mariana Lichtmana, czy chciałby, żeby medialny konflikt między bliskimi Krzysztofa Krawczyka dobiegł już końca. Trubadur przyznał, że liczy na zakończenie sporu, jednak nie spocznie, dopóki Krzysztof Junior nie dostanie tego, o co walczy. Jeśli tak się stanie, pierwszy wyciągnie do przeciwników rękę.

Liczę, że pójdą po rozum, on dostanie to, co chciał. Bo to jest jedyny syn Krzysia Krawczyka (...) Ja do nich nie mam żadnego żalu, ale mówię już po raz setny, że nie odpuszczę, jeżeli on czegoś nie dostanie - zdradził.