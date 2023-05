Marian Lichtman o swojej emeryturze: "Ja się zabezpieczyłem. Mogę sobie przyzwoicie żyć" (WIDEO)

Temat emerytur gwiazd w mediach pojawia się regularnie, też za sprawą samych artystów, którzy często narzekają na wysokość świadczeń, jakie dostają. Oczywiście jest to związane z charakterem ich pracy i zawieranych umów. W temacie emerytur wypowiadali się między innymi Maryla Rodowicz, Katarzyna Skrzynecka czy Marek Piekarczyk .

Lichtman odniósł się też do tematu artystów, którzy w mediach narzekają na wysokość swojej emerytury.

Każdy się kompromituje sam, na własny rachunek. Ten temat mnie trochę śmieszy, my nie powinniśmy rozmawiać o emeryturze, szczególnie ci, którzy sobie godnie żyją. Uważam, że to indywidualna sprawa. Ten, kto pomyślał o przyszłości, teraz ma dobrze. Emerytura to ciężka sprawa, każdy indywidualnie myśli - podsumował.