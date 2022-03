Marianna Dufek ujawnia, dlaczego przez lata nie rozprawiała o życiu u boku Kamila Durczoka: "Ceną mojego ROZWODU była umowa o MILCZENIU"

Misza 51 min. temu zgłoś do moderacji 207 13 Odpowiedz

Ale ona ma smutne oczy na wszystkich zdjęciach z nim. Upokarzał ją. W związku on był gwiazda a ona musiała dostosować całe swoje życie do niego. Na koniec robił jej problem żeby się z tego w końcu wyplątala. Dręczył ja jak długo tylko mógł. Bardzo jej współczuje tego związku. Pewnie ma traumę do tej pory. Czas by symbolicznie zamknąć ten rozdział.