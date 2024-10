Marianna Schreiber mówi o rozpadzie małżeństwa i zdradza, czy chce ROZWODU KOŚCIELNEGO

Z tymi byłymi to jest trudne sprawa.Zawsze jakieś rany wspomnienia.To nie takie proste jak się wszystkim wydaje Np z moim pierwszym byłym się rozstaliśmy w zgodzie bo uznaliśmy że uczucie się wypaliło wolimy się kolegować i łatwo jest pisać rozmawiać spotkać się na kawie kumplować bo uczucia wygasły.po prostu koleżeństwo .Jak wszystko wygasło to jest łatwiejsze .Zapomnieć urazy kolegować się itp Najgorzej z moim ostatnim byłym mężem.a8 lat razem dużo wspomnień bolesnych ran wspomnienia bolą zdjęcia to wszystko boli bo gdzieś tam człowiek tego nie przebolal do.konxa oglądasz zdjęcia łzy leżą wspominasz dobijass się widzisz go wszystko wraca łzy lecą .Śni ci się po nocach wstajesz dobity wspomnienia wracają chcesz się spotkać on nie chce tobie jest przykro.Rozstania takie rzeczy są zawsze bolesne i co ktoś myśli że to to takie łatwe zobaczyć byłego swego popłakać się a on ma ciebie gdzieś nawet nie zapytał co słychać a ty się enocjonujesz boli itp.Kazdy kto był z kim wiele lat i się rozstsk wie że to nie są łatwe rzeczy