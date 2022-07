Marianna Schreiber jednak NIE POZWAŁA Tomasza Dedka za nazwanie jej męża "C*PĄ"! "Chyba żaden normalny sędzia nie powiedziałby mi, że nie mam racji"

Sylwia 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Publiczne wykastrowała swojego męża, dziwię się że ten facet z nią jest, to co zrobiła ze swoją rodziną tylko po to by funkcjonować na obrzeżach show biznesu jako 5 ligowa celebrytka jest obrzydliwe. To nie jest zadna emancypacja i walka o siebie, ona z premedytacją wozi się na plechach męża upokarzając go niemiłosiernie. Ma gdzieś swoją rodzinę bo choćby ze względu na córkę nie robiłaby z męża pośmiewiska, ale nie, to że cała Polska smieje się z niej to za mało, trzeba jeszcze utopić swoją rodzinę w tym ocenie żenady. Nie tylko Marianna jest niewiarygodna, nie miała żadnych predyspozycji na modelkę, nie nadaje się do mediów, nie nadaje się na polityka, brak jej ogłady, klasy i inteligencji.