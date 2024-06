Marianna Schreiber o nocnej eskapadzie Dariusza Mateckiego po sejmowym dachu: "Gdyby ludzie wiedzieli, co się dzieje w hotelu sejmowym..."

Gosc 5 godz. temu zgłoś do moderacji 641 9 Odpowiedz

Politycy na wyjazdach robią to samo. Pracowałam w hotelu, mało znanym ale ze względu na lokalizację często pojawiali się politycy, nawet nie wiecie jaki syf robili, pewien minister zdemolował wejście i 100 kg donice z kwiatami, po czym rzucił mi badyla na ladę i mówi ” posprzątaj to”. Jego asystent był tak zażenowany że przepraszał mnie pół nocy. Z kolei piłkarz zrobił burdę, trzeba było napadowke włączyć bo koleżanka się bała że jej coś zrobi. Jego żona wpadła po jakimś czasie i go na kopach zagoniła do pokoju, ja wszystko rozumiem bo każdy potrzebuje czasem się zgnoić, ale znani myślą, że mogą więcej.