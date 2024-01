Marianna Schreiber porównała swój sukces w oktagonie do walki z ALKOHOLIZMEM?! "Masakra, co może stać się z człowiekiem"

Marianna Schreiber rok 2023 zakończyła z hukiem, triumfując (?) nad przeciwniczką w klatce Clout MMA . Widowiskowe mordobicie zainspirowało ją najwyraźniej do przeprowadzenia pewnych życiowych podsumowań wraz ze zbliżającym się sylwestrem. Z tej okazji internauci zostali uraczeni filmową kompilacją największych triumfów z ostatnich 12 miesięcy życia Marianny. O dziwo, nie wszystkim taki remiks przypadł do gustu.

Internauci zniesmaczeni postawą Marianny Schreiber

Pani zachowuje się, jakby zdobyła co najmniej Nobla. Masakra, co może stać się z człowiekiem - żachnęła się na dobry początek jedna z internautek.

Każdy człowiek ma swoje własne pojęcie sukcesu i zwycięstwa. Dla jednego to wygrać z alkoholizmem, dla drugiego to kolejny ząbek u jego ukochanego dzieciątka, a dla trzeciego może być to wygrana w MMA. Szanujmy to - odpowiedziała dość niezgrabnie Marianna.