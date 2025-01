Marianna Schreiber przedstawiła mamie Przemysława Czarneckiego i odpowiedziała na zaczepki, że "sama się wystawia"

Politycy koalicji 13-go grudnia ale też i PiS-owcy nie realizują interesu Polski. Dlaczego ? Otóż większość posłów w Sejmie to z pochodzenia nie są Polacy i nienawidzą Polski i narodu polskiego. Ta ich rzekoma walka to teatr bo ani PiS-owcy nie wsadzili PO-wców do więzienia ani PO-wcy w czasie pierwszych rządów czy teraz nie wsadzili PiS-owców; gdy przychodzi do działań przeciwko Polakom to obie partie są zgodne (np. obostrzenia covidowe, klimatyzm unijny itp.), okey mogę teoretycznie zgodzić się że partie tworzące koalicje 13-go grudnia są jeszcze większym złem no bo ci np. chcieli totalnych obostrzeń dla niezaszczepionych przed czym PiS się wstrzymywał ze strachu przed reakcją wyborców, przynajmniej retorycznie sprzeciwiał się Zielonemu Ładowi – bo po cichu i tak na wszystko się godził – (bo wyborcy PiS mimo że partia obrzydliwa to są przynajmniej patriotyczni choć naiwni a obecny rząd ma poparcie swojego elektoratu wielkomiejskich ,,europejczyków” we wszystkich obrzydlistwach) ale to nie znaczy że bronię PiS, bo też jest to zła, obrzydliwa partia. Wszystkie partie typu PO, PiS, Konfa, Hołownia, Lewica są do wyrzucenia na śmietnik, nigdy nie powinni rządzić. Nie służą Polsce, jedni służą bardziej Niemcom, drudzy bardziej lobby państwa okupującego Palestynę; tylko Polska na tym cierpi niestety,