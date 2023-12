Marianna Schreiber SPOTKAŁA SIĘ z Laluną. Doszło do awantury! "NAPLUŁA na mnie, wyrzuciła mi telefon" (WIDEO)

Od czasu showbiznesowego debiutu w "Top Model" Marianna Schreiber niewątpliwie przeszła długą drogę. Żona polityka PiS założyła już własną partię, z której ostatecznie została wyrzucona, w pewnym momencie wstąpiła także do wojska. W końcu celebrytka postanowiła spróbować swoich sił w oktagonie. Kilka dni temu na oficjalnym profilu Clout MMA poinformowano, że już 29 grudnia Schreiber zadebiutuje w federacji i zmierzy się z Moniką Laskowską. Co ciekawe, jeszcze niedawno celebrytka chciała zdelegalizować tego typu walki i prowadziła nawet internetową kampanię przeciwko Clout MMA. Ostatecznie zdecydowała się przyjąć ich ofertę. Jak zdradziła, nie bez znaczenia była tutaj stawka, jaką zaproponowano jej za występ.

Marianna Schreiber spotkała się z Laluną. Doszło do awantury

Zaraz będziemy zaczynać nagrywanie programu, a za mną siedzi, o, największa atencjuszka w Polsce, już sami wiecie, kto to jest. Trzymajcie kciuki, bo będzie to duże wyzwanie dla mnie - powiedziała, pokazując siedzącą za nią Lalunę.

Niedługo później Schreiber udostępniła zdjęcie z nagrań podpisane niemal takimi samymi słowami, jakich użyła we wcześniejszym wideo. Laluna natomiast nie była zachwycona...

Malutkie sprostowanie. Prosili nas, że ma być świątecznie, miło, wesoło. Podeszłam, jak zwykle z kulturą, grzecznie, normalnie. Weszła tutaj i za moimi plecami nagrała mnie, że siedzi największa atencjuszka w Polsce i wrzuciła to sobie na Instagram. No ku*wa, nie zostawię (...) - powiedziała Laluna na InstaStories.

No zapraszam tu panią, pani atencjuszko z PiS-u. Ku*wa, zaraz będziesz miała po gotowaniu. (...) - grzmiała, rzucając smartfona na pobliski stół. - No, ale to po ch*j mnie, ku*wa, obraża od początku - odpowiedziała na uwagę zwróconą jej przez obecnego na planie mężczyznę, a następnie posłała Schreiber kolejną wiązankę niecenzuralnych słów.