Marianna Schreiber uderza w męża: "Można zrobić wiele, żeby wygrać wybory, ale PRZEGRAĆ SWOJE ŻYCIE"

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: "My name is Marianna". Żona polityka PiS zrobiła show

Wiedziałam, że wchodząc w świt freak fightów, będę obiektem wielu ataków, ale akurat z tej strony się tego nie spodziewałam - kontynuowała. Będę musiała się nauczyć z tym żyć. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Również z tej nauki życiowej wyjdę jeszcze silniejsza. I to przekazuję wszystkim hejterom, którzy obserwują to wszystko w Internecie. Mimo że wielu z was zarzuca mi bycie atencjuszką, to tym razem nie zrobiłam nic, by takie rzeczy trafiły do Internetu.