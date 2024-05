Marianna Schreiber w nowym wywiadzie uderza w Łukasza Schreibera: "To moja wina, że WSTYDZIŁ SIĘ rodziny?"

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: "My name is Marianna". Żona polityka PiS zrobiła show

Marianna Schreiber ujawnia prawdę o małżeństwie. Wspomniała o problemach

To właśnie dołek w rodzinnym budżecie miał zmotywować ją do udziału w walkach freak fightowych.

Dowiedziałam się o swojej separacji z jakiejś randomowej gazety bydgoskiej [...], że w wywiadzie pomiędzy planami na powiększenie basenu w Bydgoszczy jest mowa o separacji i ja w tej sytuacji, kiedy jestem sama ze swoją córką, wynajmuję mieszkanie, to stać mnie na to - podkreśliła celebrytka.

Łukasz Schreiber czuł się ośmieszony przez żonę? Ostre słowa Marianny

Czym konkretnie ośmieszyłam męża? Że w jego urodziny podstawiłam mu tort pod nos? Tym go ośmieszyłam? To moja wina, że on się nie uśmiecha, że uśmiecha się z wyborcami? Że się wstydził rodziny to jest moja wina? - zastanawiała się Schreiber.