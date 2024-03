Marianna Schreiber w pierwszym wywiadzie po ARESZTOWANIU Gohy Magical. Mówi, co usłyszała na KOMISARIACIE: "To jest szok"

W sobotę miała odbyć się kolejna gala Clout MMA, podczas której Marianna Schreiber miała zmierzyć się z Gohą Magical. Do walki jednak nie dojdzie, gdyż w piątek media obiegły informacje o aresztowaniu 50-latki przez policję. Niedoszła rywalka postanowiła osobiście zająć się sprawą i uzyskać informacje. Jak twierdzi, nie było to łatwe. Wkrótce (była żona) ministra PiS odwiedziła kilka komisariatów, zanim udało jej się czegoś dowiedzieć.

Marianna Schreiber ruszyła na komisariat

Zeszłam z mediatreningu i dostaję informację, że Gohy nie ma. Mówię, że ja nie mam ochoty na żarty, ani trollingi, bo i tak już sytuacje, które mnie dotykają, mnie przerastają, więc już nie róbcie sobie jaj ze mnie. Oni mówili, że to jest poważna sytuacja, więc zaczęłam szukać włodarzy i się pytać o co chodzi. Oni powiedzieli, że faktycznie nic nie wiedzą. Cały czas do końca myślałam, że to jest żart. [...] Zobaczyłam filmik jak Goha jest wyprowadzana i wtedy powiedziałam: "jedźmy, dowiedzmy się czegoś". Pojechaliśmy, tam Gohy nie było. Byliśmy przekierowani, gdzie indziej, tam też Gohy nie było itd. - powiedziała w wywiadzie dla kanału AntyFakty.

Marianna Schreiber ujawnia szczegóły sprawy Gohy Magical

Okazuje się, że Goha, która została zatrzymana na okres około 45 dni, w przeszłości miała trzykrotny nakaz aresztowania. Schreiber zwróciła się do rzeczniczki policji, której ma zostać przekazana lista pytań. Celebrytka wytłumaczyła, że jej zainteresowanie sprawą nie wynika z korzyści dotyczących walki, tylko ze współczucia.

Ostatecznie skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym policji, mamy przekazać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi. Pani obiecała też, że dowie się w tej sprawie więcej. Był z nami syn Małgosi, który otrzymał telefon, że Gosia została zatrzymana na około 45 dni. [...] Zrobiło mi się jej szkoda jako człowieka, to o to chodzi po prostu. [...] Tu nie chodzi o to, że nie będzie walki i pieniędzy. To nie ma znaczenia. Tu chodzi o człowieka. W momencie, kiedy ona już wszystko ułożyła, to się wszystko sypnęło. To jest szok dla nas wszystkich. [...] - dodała.

Marianna Schreiber odsuwa się od sprawy aresztowania Gohy

Marianna postanowiła odsunąć się już od sprawy i zostawić ją w rękach włodarzy federacji oraz rodziny Gohy. Niedoszła rywalka Magical podkreśliła, że nie zamierza ingerować w poczynania policji, gdyż darzy ona organy bezpieczeństwa ogromnym szacunkiem.

Ja powiedziałam co można ewentualnie zrobić, żeby przekazać Gosi m.in. jedzenie i wiem, że Federacja Clout z rodziną Gosi będą działać. Ja to zostawiam im, osobiści służę wsparciem czy dobrym słowem. [...] Ja cały czas nie dowierzam, że co takiego się dzieje i przy tym wszystkim jestem ja, te prywatne problemy i to jeszcze. Kumulacja. [...] Ja jako żołnierz Wojska Polskiego stoję murem za polskim mundurem i nie będę tego negowała.[...] Zostawiam tą sprawę rodzinie i organom. [...] - podsumowała.

