Marianna Schreiber wyjechała na egzotyczne wczasy i wraca pamięcią do ROZSTANIA z mężem. "Mam serce rozbite na miliony kawałków" (FOTO)

Mam taką koleżankę z dzieckiem i jak czasami ją odwiedzam, to czuje się jak parobek. Ona np przebiera dziecko i do mnie "podaj pieluszki są w drugim pokoju"" podaj chusteczki tam lezą" "znajdz jakieś skarpetki są w tej szufladzie". Unikam tych odwiedziń bo czuje się jak chłopiec na posyłki. Do tego ona ma starsze dziecko i czasami zwraca się z tymi prośbami do dziecka, ale ona gra np na telefonie komórkowym i rzuca "nie chce mi się, niech ciocia (czyli ja) poda". Czy wg. Was to normalne? Czy zrobili sobie ze mnie jelenia?