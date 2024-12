Marianna Schreiber zabrała córkę do telewizji. O macierzyństwie mówi: "Męża nie było, całe dnie spędzałyśmy same i tak zostało do dzisiaj"

Ach te uciemiężone matki. Wszystko muszą robić same. No ale w końcu do tego dążymy panie, czyż nie? Mężczyzna ma być zaradny, dbać o rodzinę, zarabiać duże pieniądze - tego chcemy, a jednocześnie same chcemy być uznawane za zaradne, dobrze zorganizowane, samowystarczalne. No to jak w końcu? Codziennie w pracy słyszę od matek jakie to one są super, jakie zorganizowane a przychodzi byle katar w przedszkolu i już tydzień nie ma ich w pracy. I zaczyna się już inna śpiewka - nie ma dziecka z kim zostawić, nikt nie pomaga, znów musi robić wszystko sama... I nagle ta super zorganizowana mama zamienia się w pokrzywdzoną samotną matkę. Czyli taka gadka w zależności od okazji. Zdecydujcie się w końcu kim jesteście? Decydujesz się na dziecko to wiedz, że będzie ciężko i trudno. Jak robisz sobie dziecko z nieodpowiedzialnym mentalnym dzieciakiem to nie dziw się później, że zostajesz ze wszystkim sama. Mam wrażenie, że niektóre kobiety naoglądają się instagrama jakie macierzyństwo jest piękne i kolorowe a potem następuje zderzenie z rzeczywistością i jest dramat. Mój mąż dobrze zarabia, ale to się wiąże z jego nieobecnością w domu. Wiedziałam, że w większości opieka nad dzieckiem będzie spoczywała na mnie. Moi rodzice pracują i nie są w stanie pomóc mi, gdy jest potrzeba ale wiedziałam to wszystko zanim zdecydowaliśmy się na dziecko. Nie czuję więc, że mam prawo na cokolwiek narzekać. To była nasza decyzja! Coś kosztem czegoś. W pracy na samym starcie powiedziałam, że mam małe dziecko. Nikomu nie mówiłam, że jestem dyspozycyjna, bo nie jestem. Nie mówiłam też ze jestem świetnie zorganizowana, bo nie mam możliwości taką być. Patrzcie na świat takim jaki jest to uniknięcie przykrych rozczarowań