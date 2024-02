Marianna Schreiber zdradza, ILE zgarnie za walkę z patoinfluencerką! "Pytacie mnie, czy warto...". Padła ZAWROTNA kwota

Marianna Schreiber to niewątpliwie jedna z bardziej osobliwych postaci polskiego show biznesu. Od czasu udziału w "Top Model" żona ministra Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowała bowiem szereg twarzy. 31-latka próbowała zaistnieć nie tylko w modelingu, ale i m.in. w polityce czy wojsku.

Od niedawna do długiej listy zajęć Marianny Schreiber , która swego czasu otwarcie krytykowała gale freak fightowe, można dopisać walki w oktagonie. Pod koniec minionego roku wszechstronna celebrytka dołączyła do federacji Clout MMA. Okazało się, że jest całkiem niezła w "mordobiciu", ponieważ udało się jej pokonać swoją rywalkę - Monikę Laskowską.

Marianna Schreiber zdradza, ile zarobi na walce z patoinfluencerką

Pytacie mnie, czy warto było brać walkę (...). Sądzę, że ta 1 z przodu i 6 cyfr jest odpowiedzią na to pytanie. Z godnością będę nosić ten ciężar - napisała, sugerując, że otrzymała sowite wynagrodzenie.

Internauci psioczą na Mariannę Schreiber

Z godnością to Pani pożegnała się już dawno; Pieniądze zawsze można zarobić, godności i szacunku u ludzi się nie odzyska, ale każdy ma swoje sumienie; To jest jakiś żart?; Przystoi takie zachowanie żołnierzowi RP?; To w sumie mało za totalne ośmieszenie siebie i swojej rodziny przed całą Polską - rozpisują się "fani".